27日、全国でオンエアされる「クラフトボス 世界のTEA」の新TV-CMに俳優の松たか子（48）、伊藤沙莉（31）、杉咲花（28）、河合優実（24）が、宇宙人ジョーンズこと、ハリウッド俳優のトミー・リー・ジョーンズ（79）と出演。なんと第94弾になるという宇宙人ジョーンズの地球調査シリーズで、松らは、宇宙人四姉妹を演じる。【映像】UFOから街を見下ろす「宇宙人四姉妹」前回の撮影以来、約半年ぶりに再集結した4人は顔を合わ