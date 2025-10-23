【ワシントン＝中根圭一】人工知能（ＡＩ）の専門家や著名人らが２２日、人類の頭脳を上回る「超知能」を持つＡＩの開発を禁止するよう訴える書簡に署名した。歴史学者で世界的ベストセラー作家のユヴァル・ノア・ハラリ氏や、「ＡＩのゴッドファーザー」と呼ばれ、２０２４年ノーベル物理学賞を受賞したジェフリー・ヒントン氏らが名を連ねている。書簡は、ＡＩの危険性について問題提起する米ＮＧＯ「フューチャー・オブ・ラ