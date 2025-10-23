22日、都内で行われた第一三共ヘルスケア「全国統一 セルフケア検定」公開記念イベントに、俳優の鈴木福（21）が登壇した。【映像】現役高校生と笑顔で話す鈴木福イベントでは、鈴木と現役高校生との「セルフケア検定対決」が行われ、結果はどちらも全問正解で引き分けとなった。対決後、高校生から「あんなに『マル・マル・モリ・モリ』してた福くんが、こんなに大きな福さんになってて、本当に感動しました」という言葉が