23日午前、仙北市の生保内中学校のグラウンドでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、23日午前9時35分ごろ、仙北市田沢湖生保内字武蔵野の生保内中学校で、草刈りをしていた作業員が、グラウンドにいるクマ1頭を目撃しました。クマは体長が約1メートルです。警察が注意を呼びかけています。