女子陸上幅跳び選手の榎本樹羅（アストライア明石ＡＣ）が２１日、インスタグラムを更新。ＴＢＳ系の人気番組「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」（１１月２４日、午後６時３０分〜）に出演することを告知した。割れた腹筋、ムキムキの上腕二頭筋が際立つポーズで映る写真を添え「『ＫＵＮＯＩＣＨＩ』に出演させていただきます。前回の悔しい思いを晴らすことができるのか、、！！」とリベンジを誓ったフォロワーから反響を集め、「ナイス