オープンＡＩが新たに発表した「チャットＧＰＴアトラス」は、グーグルの「クローム」に対する新たな挑戦となる/Philip Dulian/picture alliance/dpa/Getty Images（ＣＮＮ）インターネットの未来をかけた争いが劇的にエスカレートしている。オープンＡＩが２１日に発表した新製品は、インターネットへの入り口を制する米グーグルの主力サービスと真っ向から対立する。オープンＡＩが発表したデスクトップ向けウェブブラウザーの「