アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが２３日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。退職代行サービス「モームリ」運営会社に警視庁の家宅捜査が入った問題に言及した。退職を希望する人に代わって会社に意思を伝える退職代行サービス「モームリ」の運営会社が代行の仕事を違法に弁護士にあっせんし、紹介料を受け取った疑いが強まったとして、警視庁は関係先の一斉捜索を行っている。弁護士法では弁護士資格を持たない人が