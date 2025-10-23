スピードスケート男子短距離の新濱立也（高崎健康福祉大職）が?展望?を明かした。４月に交通事故で顔面骨折などの重傷を負うも、懸命なリハビリを経て氷上に帰ってきた。今季初戦となる全日本距離別選手権（２４日開幕、長野・エムウェーブ）を前に、２３日には同会場で練習を実施。その後の取材では「自分としてはケガ後の復帰戦にもなるので、まずはＷ杯の代表を獲得できれば。明日の５００メートルに関しては、Ｗ杯の代表圏