東京地裁（本村洋平裁判長）は２３日、破産手続き中のみんなでつくる党の破産管財人が、政治団体「おおつあやか後援会」（大津綾香代表）に２０００万円の返金を求めた訴訟で、大津氏側に支払いを命じた。昨年３月にみんつく党は債権者申し立てによる破産開始が決定していたが、その前に党から「おおつあやか後援会」に２０００万円が寄付されていた。管財人は「破産申し立て後になされた破産者代表者が代表を務める組織に対