2NE1のパク・ボムが、古巣YGエンターテインメントの創設者であり現在は統括プロデューサーを務めるヤン・ヒョンソクに対し、突如「精算未払い」や「告訴」を主張して波紋を呼んでいる。むしろヤン・ヒョンソクがパク・ボムの身を案じていたことがわかった。【画像】「64272e兆億ウォン」パク・ボムの告訴状10月23日、K-POP業界のある関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「ヤン・ヒョンソクPはパク・ボムのSNS投稿を見て