【モデルプレス＝2025/10/23】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が10月22日、自身のInstagramを更新。白コーディネートで美しい脚を披露した。【写真】22歳乃木坂46メンバー「着こなしが上級者」朝活コーデ◆川崎桜、白コーデで美脚披露川崎は「＃さくのふく」とハッシュタグをつけ、白のミニ丈のレーシーなシャツワンピースに白いサンダル、グレーのハイソックスのコーディネートを公開。スラリと伸びた長く美