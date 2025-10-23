２３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２．１３ポイント（０．０９％）安の２５７５９．６４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１７．０５ポイント（０．１８％）安の９２０６．７３ポイントと続落した。売買代金は１３４７億９７６０万香港ドルとなっている（２２日前場は１２８１億４１７０万香港ドル）。米中対立の警戒感が重しとなる流れ。外電が２