東京23区にある中古マンションの9月の平均価格は5か月連続で1億円を超えました。新築、中古ともに1億円を超える「高止まり」の状況となっています。民間の調査会社「東京カンテイ」によりますと、東京23区にある中古マンションの9月の平均希望売り出し価格は、前の月より3%ほど上昇し、70平方メートルあたり1億1034万円となりました。5か月連続の1億円超えです。建築資材費や人件費の高騰などを背景とした新築マンションの価格上昇