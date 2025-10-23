この冬、上品で大人かわいい“モカカラー”が主役に♡レディースブランド「ハニーズ」から、俳優・木村文乃さんとのカラーコラボレーションアイテムが登場しました。柔らかなフェイクファーとプレーンな面を使い分けられるリバーシブル仕様で、シーンや気分に合わせて印象チェンジが叶うブルゾン。ふんわり優しい風合いと高見えする色味が、冬のおしゃれをアップデ