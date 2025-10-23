高市早苗首相は23日、北朝鮮による拉致被害者家族との面会で、拉致問題解決に向け、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談に意欲を示した。「何としても突破口を開く。金氏との首脳会談に臨む覚悟はできている」と述べた。