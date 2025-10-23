中山大学の研究チームが独自開発した二重運動モード水中ロボット「極蛙」（以下「極蛙」AUV）が、北極海科学調査で氷下潜水任務を成功裏に完了し、北極海の氷底環境の研究に重要な技術的支援を提供していることが21日、同大学への取材で分かった。科技日報が伝えた。「極蛙」AUVは、水中遊泳とクローリングの二つの運動モードを備えており、複雑な環境下でも自在に切り替えが可能だ。水中ステレオカメラやマルチビームソナーなど多