２３日午前６時１０分頃、盛岡市中心部を流れる中津川の河川敷で、「クマが歩いている」と通行人から１１０番があった。クマは目撃場所から近い盛岡城跡公園に向かった後、市役所そばの河川敷のやぶに約２時間とどまった。岩手県警盛岡東署や市が警戒にあたる中、クマは河川敷に沿って川の上流方面へ移動。署員らが爆竹を鳴らすなどして追いかけたが、同１０時半頃に住宅街に逃げ込み、姿が見えなくなったという。けが人や物的