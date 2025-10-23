自民党の森下千里議員が２２日、Ｘを更新。高市新内閣で環境大臣政務官に就任したことを報告し「高市内閣の自覚と危機感を持ち」と意気込みをつづった。森下議員は「気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉しく思っています」と意気込み。「高市内閣の一員とし