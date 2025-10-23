俳優の大沢たかおが、２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」（松坂桃李主演）で勝海舟役を演じると２３日、同局が発表した。大沢は「花の乱」（１９９４年）、「花燃ゆ」（２０１５年）に続き、３回目の大河ドラマ出演になる。勝は主人公・小栗忠順（松坂）と最も対極にいながら最も理解し合ったライバル。「幕臣」とは名ばかりな無役の貧乏旗本出身。苦労しながら蘭学を身に着け、今に名高い「咸臨丸」艦長として「日本