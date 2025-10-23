岡山県提供 10月17日～19日に愛知県で開かれた全国障害者技能競技大会（アビリンピック）で、岡山県選手団6人のうち2人が金賞に輝きました。 金賞を獲得したのは、「喫茶サービス」の種目に出場した細尾希良々さん(25)と「オフィスアシスタント」の種目に出場した中谷優太さん(31)です。 細尾さんが出場した「喫茶サービス」は、会場に設けられた模擬喫茶店で接客サービスを提供するものです