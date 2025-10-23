秋田朝日放送 秋田県横手市で２２日に緊急銃猟が行われたクマ３頭が駆除されたことを市が２３日朝確認し回収しました。 秋田県横手市で２２日、市街地の河川敷に居座ったクマ３頭に緊急銃猟が実施されました。発砲は２回行われ、３頭とも仕留めましたが、日没を迎えたため横手市ではクマの回収は危険と判断していました。 ２３日朝、市の職員や猟友会が藪の中を探してクマが死んでいることを確認し３頭とも回収しました。