農林水産省が、来年のコメの生産量の見通しについて、今年より少ない711万トン程度とする方向で調整していることがわかりました。【映像】“コメ増産”見直しへ 来年は生産量減で調整農水省によりますと、今年の生産量は例年を大きく上回る約748万トンになる見込みです。関係者によりますと、農水省は来年のコメの需要量を今年と同程度の最大711万トンと想定していて、来年の生産量の見通しを需要と同じ711万トン程度とする