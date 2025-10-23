北朝鮮の国営メディアは、22日のミサイル発射は極超音速ミサイルで、実験は「成功した」と報じました。【映像】極超音速ミサイルの弾道朝鮮中央通信によりますと、22日発射したのは極超音速ミサイルで、平壌から北東に向けて2発発射し、成功したということです。この発射は「最先端の新しい兵器」で、「防衛を強化するため」だとしています。韓国軍によりますと、22日のミサイルは約350km飛行し、新型の戦術弾道ミサイルと