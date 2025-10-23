タレントのマイケル富岡（64）が22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。恋愛観について語った。この日は「時代を越えたモテ男たちが余談に集結！」と題し、イケオジとして、石田純一（71）、見取り図リリー（41）とともに出演した。3時のヒロイン福田麻貴から、同時期に1人の女性と付き合うのか、複数の女性と付き合うのかについて聞かれた富岡は「1対1だと何か