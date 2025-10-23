バルセロナのFWマーカス・ラッシュフォードが自身初のエル・クラシコを前に、そのレベルの試合に出場することが「ここに来た理由」だと明かした。イギリス『メトロ』が伝えている。今季マンチェスター・ユナイテッドから期限付き移籍したラッシュフォードは、21日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のオリンピアコス戦(○6-1)で2ゴール1アシストを記録。“戦力外”とされていたユナイテッド所属時から一転し、加入か