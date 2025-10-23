「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日正午現在で大盛工業が「売り予想数上昇」３位となっている。 ２３日の東証スタンダード市場で、大盛工業が反落。同社は、下水道・地中工事を手掛けている。１月に発生した埼玉県八潮市での道路陥没事故を契機に、老朽化した下水道管などの補修や更新が進むとの見方から、株価は急騰。９月には昨年末比で７倍近い上昇となる１４５０円まで値を上