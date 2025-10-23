リアルゲイトは後場プラス圏に浮上している。２３日正午ごろ、築古ビルの再生に際しホテルの機能を加える新事業「ＲＥＡＬＧＡＴＥＨｏｔｅｌＰｒｏｊｅｃｔ」を始めると発表しており、将来的な業績拡大への期待による買いが優勢になっている。ホテルの運営にあたり、ＡＩを活用してホテル事業を展開するＳＱＵＥＥＺＥ（北海道北広島市）と協業する。同事業の第１弾の事例となる横森製作所（東京都渋谷区）の旧本社ビルを再