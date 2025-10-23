ｖｉｓｕｍｏがしっかり。同社は２３日、ビジュアルマーケティングプラットフォーム「ｖｉｓｕｍｏ（ビジュモ）」の累計導入社数が９月末時点で１０００社を突破したと発表しており、手掛かり視されたようだ。２０１７年のサービス提供開始以降、ＥＣ事業者を中心に導入を拡大。ＡＩを活用した新機能も評価されているとしている。 出所：MINKABU PRESS