「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２３日午後１時現在で塩水港精糖が「買い予想数上昇」３位となっている。 塩水糖は一時４９円高の５２５円まで買われる人気となった。同社は２２日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２１億円から２５億円（前期比１３％減）に増額した。売上高の９割以上を占める砂糖事業では、旺盛なインバウンドや観光需要を背景に業務用製