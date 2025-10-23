韓国では、成長期の子どものうち10人に3人が“身長を伸ばす”ためのサプリメントを摂取していることがわかった。「日本男は小さくて頼りなく」“韓男♡日女”が最多の背景その一方で、成長に欠かせない睡眠・食事・運動は著しく不足しているという結果も出ている。大韓小児内分泌学会が韓国ギャラップと共同で、全国の保護者2012人を対象に実施した調査によると、保護者10人のうち3人が子どもに「身長成長補助剤」やカルシウ