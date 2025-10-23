桜田ひよりと佐野勇斗（M！LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第3話（10月22日放送）にて、内博貴の出演がサプライズ解禁された。来週10月29日放送の第4話にもゲストとして出演する。内のドラマ出演は12年ぶり。【写真】『ESCAPE』内博貴が影山優佳の恋人役でゲスト出演！第4話にも登場本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人