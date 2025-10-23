若い頃は健康診断の結果に心配することなんて少なかったものの、年齢を重ねると「B判定」とともに不安が増えてきますよね。そのなかでも「要精密検査」と言われた時の不安たるや……。筆者の友人・ケイコさん(仮名)が体験した、不安いっぱいで受けた精密検査の結果にあった真相とは？ 「要精密検査」 たかが健康サプリメントだと、甘くみていたケイコさん。健康診断のために良かれと思ってした行動が、真逆の結果を招く