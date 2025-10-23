JR武豊線は、23日午後0時13分ごろから、愛知県の大府駅から武豊駅までの全区間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後2時21分に再開しました。 JR東海によりますと、愛知県半田市の亀崎駅から乙川駅の間の線路にくぼみが見つかり、係員が点検して安全を確認したということです。