非転向長期囚のアン・ハクソプさん（95）がロシアなど第3国経由で北朝鮮に送還されることを希望していることに関連し、ロシア側は自国訪問は可能だとしながらも、送還の核心は南北当局の承認を受けることだという立場を明らかにした。アン・ハクソプ先生送還推進団によると、在韓ロシア大使館は20日と19日にそれぞれ電子メールと登記を通じて送還推進団が問い合わせした「アン・ハクソプ先生人道的送還関連面談要請」公文書に答弁