メディコス・エンタテインメントが展開するフィギュア「超像可動」シリーズに、『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定アイテムが登場！「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」「透龍」「ワンダー・オブ・U」の3種が、2025年10月23日(木)12時よりMEDICOS ONLINE SHOPにて先行抽選販売受付中です。2026年2月8日(日)開催予定の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」会場での販売に先駆けて、WF限定特典付きフィギュアをゲットできるチ