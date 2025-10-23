冬の訪れが近づいています。山形地方気象台は23日、月山で初冠雪を観測したと発表しました。こちらは山形市から見た現在の月山の様子です。山頂部分は雲に覆われて様子をうかがうことはできませんが、中腹では所々雪で白くなっている様子が見られます。山形地方気象台は23日、月山で初冠雪を観測したと発表しました。平年に比べ3日遅く、去年よりも2日遅い観測です。