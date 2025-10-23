会談に臨む（左から）国民民主党の古川国対委員長、榛葉幹事長、日本維新の会の中司幹事長、遠藤国対委員長＝23日午前、国会日本維新の会の中司宏、国民民主党の榛葉賀津也両幹事長は23日、国会内で会談し、ガソリン税の暫定税率廃止や、所得税が生じる「年収の壁」引き上げで協力する方針を確認した。昨年12月の自民、公明、国民の3党合意を踏まえる。会談には維新の遠藤敬、国民の古川元久両国対委員長も同席。今後も定期的