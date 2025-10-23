KDDIと沖縄セルラーは23日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、スシローとのコラボトッピングを発売する。価格は1280円。 トッピングは、「スシローお食事券」1000円分とpovoの「データ使い放題（24時間）」がセットになったもの。通常のデータトッピング「データ使い放題（24時間）」は330円で提供されているので、50円お得に利用できる。 データ使い放題は購入後即