INFORICHは、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を、日本消防防災UNITE機構の「防災キッチンカー」に設置した。 10スロットタイプの什器が、1台備えられる。災害時のスマートフォンの電源確保は重要として、CHARGESPOTの搭載に至った。日本消防防災UNITE機構の防災キッチンカーは、食事の提供に加えて被災地での支援活動機能を備える。全国の自治体や企業の協力のも