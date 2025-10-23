米沢市によりますと、２３日の午前５時４０分ごろ、米沢市東大通1丁目地内でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１メートルだということです。 これまでに人的被害は確認されていませんが、市は付近を通る際は注意するよう呼びかけています。