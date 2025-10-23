◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）サッカー元日本代表MF三浦淳宏氏の長女でアマチュアの三浦由楽（14）は1バーディー、7ボギーの78で回った。三浦は「ティーショットはほぼフェアウエーをキープできたけど、アイアンが良くなかった」と振り返った。1番パー5で第3打がグリーン奥のバンカーにつかまりボギー発進。6番で3パットを