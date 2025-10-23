◇NOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、全組が前半9ホールを終えた時点で、西村優菜（25＝スターツ）が6アンダーで首位に立っている。1打差に佐久間朱莉（22＝大東建託）、2打差にルーキーの中村心（19＝ヤマエグループHD）がつけている。昨大会2位の岩井明愛（23＝Honda）は3アンダー。渋野日向子（26＝サントリー）は1アンダーの2