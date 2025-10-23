政治評論家の田崎史郎氏が２３日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演し、国民民主党の支持率が低下したことを分析した。番組では、共同通信の調査による政党支持率について話し合った。国民民主党は９．６％から８・８％に下がり、日本維新の会は５・１％から８・３％に上昇した。田崎氏は「国民民主党が下がって維新が上がったことが象徴してますよね」と切り出し、「国民民主党はいろんな局面で優柔不断だな、決めきれないなという