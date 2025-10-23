任期満了に伴う広島県知事選挙が23日に告示され、午前11時までに新人3人が立候補の届け出を済ませました。立候補したのは届け出順に、前の副知事の横田美香候補。サイエンス作家の大山宏候補。「新日本婦人の会」県本部委員の猪原真弓候補の3人で、いずれも無所属・新人です。今回の選挙戦は16年ぶりに新人同士の争いとなる見込みです。選挙戦では、4期務めた湯崎英彦知事の県政運営の継承の是非をはじめ、人口減少対策などを巡っ