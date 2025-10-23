サッカー元日本代表の三浦知良の次男で格闘家の三浦孝太（２３）が２３日、都内で韓国人気ブランド「ＥＭＩＳ（エミス）」のフラッグシップストアのオープングイベントに参加した。三浦は爽やかな服装で登場。「ブルーの色を統一した感じで出しつつ、エミスさんらしいカジュアルさを出しました」とうなずいた。店舗については「入った瞬間から色味がおしゃれだなと思った。カジュアルさもありつつ、でも床の色がグリーンだった