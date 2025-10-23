乃木坂４６の松尾美佑（２１）が２３日、公式ブログを更新。「別の世界へ」と題し、今年１２月３１日をもってグループから卒業すると発表。合わせて「卒業後は芸能活動も引退します」と明かした。松尾はブログで「４０枚目シングルをもちまして、乃木坂４６を卒業します」と発表。加入前について「お友達に勧められて受けた、坂道合同オーディション乃木坂が好きな先輩がオーディションのために部活を休む理由を考えてくれて