【モデルプレス＝2025/10/23】お笑いタレントの田村淳が10月20日、自身のX （旧Twitter）を更新。“ロンドンブーツお疲れさん会”の様子を公開した。【写真】コンビ解散の51歳人気タレント、元相方＆ファンが自宅に集結◆田村淳、元相方・田村亮らと“ロンドンブーツお疲れさん会”この日、淳は「ロンドンブーツお疲れさん会」と書き出し「31年間コンビを組んだ田村亮さんと家族、ロンドンブーツがピンチの時に3号を引き受けてくれ