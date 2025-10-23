ガールズグループ2NE1のパク・ボムがYGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーを告訴するという立場を突然明らかにし、物議に包まれている。【写真】まるで別人？パク・ボムの過去とイマ突発的なSNS投稿がファンと業界の懸念を同時に呼び起こした。パク・ボムは10月23日、自身のSNSアカウントに「パク・ボム hates YG。インターネットをされる愛する国民の皆さん。YGがパク・ボムに何をしたのか隅々まで調べて