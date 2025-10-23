『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。1924年サンビーム14/40に乗るデイビッドが、100年以上に生まれたこの車で走行会に参加した。【画像】戦前車をはじめとするクラシックカーはイギリスの田舎の風景によく似合う（写真3点）最近まで、写真のサンビームの試運転は村の周辺の短距離移動限定だった。しかし地元でクラシックカーとトラクターの走行会が開催されるという。救援用のピックアップトラックとトレーラーまで用意され