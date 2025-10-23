【一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』】 2026年6月上旬 発売予定 価格：1回770円 BANDAI SPIRITSは「一番くじ TVアニメ『薬屋のひとりごと』」を2026年6月上旬に発売する。価格は1回770円。 本製品はTVアニメ「薬屋のひとりごと」をテーマとした一番くじ。店頭での販売を予定している。 (C) 日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会